Ilrestodelcarlino.it - È morta la donna investita da un’auto a Sant’Ilario

Reggio Emilia, 25 gennaio 2025 – Unadi 71 anni di origine peruviana ènella tarda mattinata di oggi dopo essere stataieri sera mentre si trova a piedi ad’Enza, dove abitava. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 all’incrocio tra via Roma e via Fornace Baistrocchi quando una Citroën C3, condotta da una 65enne di origine dominicana residente anch’essa in paese, ha investito l’anziana pedone mentre stava attraversando la strada. Bus esplode davanti alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia Immediati i soccorsi, con la vittima trasportata d’urgenza in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Parma. Oggi le sue condizioni si sono aggravate ed è stato constatato il decesso. Sull’incidente indagano i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità.