Creò una pandemia Colosso dei farmaci condannato a maxirisarcimento | scandalo epocale

Una condannaha scosso gli Stati Uniti e tutto il mondo dei. La famiglia Sackler e la loro azienda farmaceutica Purdue Pharma dovranno pagare 7,4 miliardi di dollari per “la crisi degli oppioidi” che ha provocato, si stima, centinaia di migliaia di morti e portato alla tossicodipendenza milioni di americani. Si tratta del più consistente dei vari accordi che hanno visto coinvolte diverse aziende farmaceutiche e catene die, per la produzione e distribuzione di questiad altissimo rischio di assuefazione. È stato quindi riconosciuto il ruolo dominante di Purdue nella creazione della “da oppioidi“.Leggi anche: Cocktail di pesticidi e Pfas in frutta e verdura: ecco le varietà più contaminateL’ufficio del procuratore generale di New York Letitia James ha spiegato in un comunicato che l’accordo da 7,4 miliardi di dollari rappresenta un risarcimento record dovuto per l’antidolorifico che ha reso dipendente un milione di americani, è stato stabilito “in linea di principio con i membri della famiglia Sackler e la loro azienda Purdue Pharma per il loro ruolo determinante nel creare la crisi degli oppioidi“.