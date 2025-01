Ilrestodelcarlino.it - Contrasto alla povertà abitativa. Al via il progetto ’Fidati di noi’

Un nuovoper contrastare la. Il Comune di Scandiano si fa promotore di ‘Fidati di, iniziativa che rientra in una strategia di tutta l’Unione Tresinaro Secchia per un impegno nell’affrontare l’emergenza. Con un patto di solidarietà e collaborazione, il territorio si mobilita per dare nuove opportunità alle famiglie in difficoltà e valorizzare le tante abitazioni sfitte presenti nella zona. Un programma innovativo che invita i proprietari di immobili sfitti a partecipare a una rete solidale, mettendo a disposizione le loro proprietà. "Laè il male dei nostri giorni e il territorio scandianese non è un’eccezione", dice Giuseppe Pagani, assessore al welfare. Grazie a un accordo con l’Agenzia per la casa (Acer), il Comune garantisce ai proprietari sicurezza, vantaggi economici e la possibilità di contribuire a unche fa la differenza per tutta la comunità.