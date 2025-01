Panorama.it - Conte meglio di Thiago Motta

Leggi su Panorama.it

Per la quattordicesima volta la Juventus è andata in vantaggio per prima in una partita di questo campionato. E per la sesta volta non è riuscita a portare a casa la vittoria, la quinta nelle ultime sette occasioni. Napoli come Bergamo, Lecce o in casa contro Fiorentina e Venezia. Quasi tutte con un tratto in comune: buona partenza, rete segnata e progressivo abbassamento del baricentro della squadra sino a lasciare campo e gioco all'avversario. Nel caso della sfida del Maradona è avvenuto tutto quasi con violenza, una volta che i bianconeri sono usciti dallo spogliatoio dove erano entrati con un meritatissimo vantaggio, realizzato in chiusura dal debuttante Kolo Muani.Troppi indizi per non fare una prova. C'è un problema di atteggiamento nella Juventus die sta costando un tesoretto di punti: 11 da inizio dicembre in poi.