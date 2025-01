Ilgiorno.it - "Collina di 20 metri a ridosso delle case"

Leggi su Ilgiorno.it

"Unadi venticome un palazzo a poca distanza dalle. No, così non si può fare". Il nodo scorsoio nel dibattito sulla vasca di laminazione è (quasi) tutto sulla ““ di materiale da scavo, base una quindicina di ettari e altezza fra i 20 e i 25. "Terre buone", frutto degli scavi che avverranno sui 45 ettari di terreno agricolo strappato nei decenni al cemento e ora sacrificato nel nome della sicurezza. Il primo scudo alzato è quello del sindaco di Bussero Massimo Vadori: "Il mio Comune e quello di Gorgonzola ‘danno’ già per l’impianto vero e proprio. Almeno spostate più in là un pezzo di". La prima mano tesa, al microfono dell’assemblea, è quella del sindaco di Pessano Alberto Villa: "I colleghi hanno ragione, e mi impegno senza problemi: un po’ dipossiamo prendercela anche noi".