Movieplayer.it - Civil War fuori dagli Oscar è l'ennesimo segnale della pavidità di Hollywood

Gli Academy lascianoil film di Alex Garland, dimostrando ancora una volta quanto la loro ottica progressista sia solo di facciata. E intanto l'establishmentiano evita sempre più spesso di rispondere a domande politiche da partestampa. E alla fine delle Nomination, scandite velocemente da Bowen Yang and Rachel Sennott, ci ritroviamo là, attoniti, sorpresi e, pure, un filo arrabbiati. Perché se è vero che le mancanze, ogni anno, fanno più rumore delle presenze, l'Academy, quest'anno, ha (volutamente?) preso uno dei più grandi abbaglisua storia. E no, non ci riferiamo alla mancata nomination di Vermiglio (che pure ci sarebbe stata, al posto del fin troppo compiaciuto The Girl with the Needle), bensì alla totale esclusione di uno dei migliori film del 2024:War di Alex Garland.