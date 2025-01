Laspunta.it - Cisterna, la scuola “Giovanni Cena” avrà la mensa.

La Giunta comunale ha approvato la delibera di aggiudicazione dei lavori per la ristrutturazione e realizzazione dei locali da adibire a nuovadellaelementare “”, un intervento che sarà finanziato con risorse del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del programma finalizzato a potenziare il tempo pieno riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo. Nell’ambito di tale obiettivo sono stati emanati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze per l’assegnazione delle risorse per finanziare attraverso la costruzione, la messa in sicurezza e la ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche, appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, per l’estensione del tempo pieno scolastico e ampliare l’offerta formativa delle scuole e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.