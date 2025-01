Sport.quotidiano.net - Calcio prima e seconda categoria. Cadimare dà l’assalto al Casarza. Ameglia, colpo di Coda in panchina

In programma oggi si svolgono tre anticipi inche vedono impegnate due delle tre capoliste. In campo i match-AtleticoLigure (Pieroni Pieve, 16.15 arbitro Pau di Genova),Ligure-Brugnato (Ligure 15 Gardella di Chiavari), Cogornese-Lavagna (Cogorno 15, Brizzi di Spezia).Ligure e Lavagna guidano la classifica assieme al Marolacquasanta, che giocherà domani adcon l’intenzione di vincere per confermare la leadership. Amegliesi che presenteranno il nuovo mister Andreache, coadiuvato dal suo vice Roberto Canciello, avranno il doppio ruolo di allenatore-giocatore e sostituiranno il dimissionario Gian Luca Giorgini. Ilriceverà il Brugnato rinforzato dall’ingaggio dell’ex giocatore della Fezzanese Sauro Selimi che, domenica scorsa all’esordio in maglia bianco azzurra, ha realizzato il gol della vittoria per 2-1 in chiusura al 96’ con il Colli.