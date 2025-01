Terzotemponapoli.com - Calaiò: “Garnacho e Adeyemi perfetti per Conte”

Emanuele, ex calciatore del Napoli, è intervenuto su SportItalia durante Tutti al Var. Queste le sue parole:Questo è il vero? Cosa sta dicendo davvero a De Laurentiis e Manna? “è stato il vero colpo di mercato del Napoli, finora si è visto un mix: deve accettare alcune dinamiche societarie ma, come ha detto in conferenza, ha capito che bisogna migliorarsi e non peggiorarsi. Se non arriverà un’alternativa giusta a Kvaratskhelia si arrabbierà e non poco“.Timo Werner piano C per il Napoli ma con caratteristiche diverse? “Per me non serve allo scacchiere tattico.sono, anche Chiesa lo sarebbe se ci fosse la chance di prenderlo. Werner si andrebbe a mettere in una casella scomoda, in questo momento non sarebbe utile a, che vuole un esterno destro con caratteristiche simili a Neres.