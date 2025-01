Ilnapolista.it - Cahill: «Agassi coach di Sinner? È un fan, ama il suo stile di gioco. Mi piace sentire la sua opinione su Jannik»

Leggi su Ilnapolista.it

La gazzetta dello Sport riporta le parole di Darrenchesaluterà a fine stagione. Dopo la sua vittoria in semifinale degli Australian Open,ha parlato anche del suo possibile sostituto. «È molto giovane, ma a volte sembra più saggio di noi. Non siamo sorpresi di vederlo di nuovo in finale, il suo livello è altissimo da mesi, ma qui in Australia sembra essere ancor più forte».: «è ancora lontano dai numeri di»Ilaustraliano lascerà a fine stagione, ma non vuole parlarne: «ha voluto dirlo, ma io non ho intenzione di parlare di me. Il protagonista qui è lui».Non lasciano indizi, né, né Vagnozzi. Ma qualche suggestione si può comunque ipotizzare. “La lunga chiacchierata che Darren ehanno fatto con Andreieri all’ora di pranzo” può già dirci qualcosa.