Biathlon oggi in tv inseguimento femminile e staffetta maschile Anterselva 2025 | orari startlist programma in chiaro

, sabato 25 gennaio, giornata intensa ad, sede della tappa di Coppa del Mondo di. Sulle nevi altoatesine, assisteremo alla prova dell’e allae in casa Italia ci si vorrà togliere altre soddisfazioni, dopo gli ottimi risultati dei primi due giorni di questo round del massimo circuito internazionale.LA DIRETTA LIVE DELL’DIDALLE 13.00LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 14.55Ad aprire le danze, alle ore 13.00, saranno le donne. La 10 km pursuit è da sempre il format preferito di Dorothea Wierer e la campionessa di casa punta al podio, dopo averlo sfiorato nella Sprint di due giorni fa e anche nella Mass Start a Ruhpolding (Germania). La condizione è in crescendo e “Doro” vuol fare la differenza in un contesto che conosce come le sue tasche.