Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, Di Carlo cacciato con una storia di Instagram: è il primo esonero via social

, 25 gennaio 2025 - L'allenatore dell'Domenico Diè stato esonerato attraverso unadal patron Massimo Pulcinelli. Ci mancava soltanto questo in un momento difficile nellabianconera, con il Picchio che dopo la retrocessione sta arrancando anche in serie C. IlviaVenerdì sera, dopo la sconfitta con la Lucchese, è arrivata ladi Pulcinelli, seguita dopo quasi un'ora dal comunicato ufficiale della società. Mentre la società sta cercando il sostituto, ilviadelladel calcio sta facendo il giro del web.