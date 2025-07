Geofor e lamentele | Aggressione non un caso isolato ricordiamoci chi sono i lavoratori

Geofor e le recenti lamentele per aggressioni non sono casi isolati: ricordiamoci chi sono i lavoratori e la loro difficile realtà. La situazione, che affonda le radici in un contesto storico complesso, evidenzia le tensioni crescenti nel settore. I Cobas Lavoro Privato di Pisa, in una nota, prendono spunto dall’episodio di San Miniato per denunciare come la tutela dei lavoratori sia ormai un’urgenza da affrontare con determinazione, affinché non si ripetano altre ingiustizie.

Aggressione al centro di raccolta, operatore Geofor investito da un'auto in fuga - Un episodio gravissimo scuote San Miniato: un operatore di Geofor viene investito da un'auto in fuga nel corso di un intervento presso il centro di raccolta.

