Milan il sostituto di Theo | 10 milioni per l’inglese

Il Milan si prepara a rinforzare la formazione con un colpo da 10 milioni per sostituire Theo Hernandez sulla fascia sinistra. La società rossonera, determinata a mantenere alta la competitività , punta forte su un nuovo terzino proveniente dal Belgio. Le prossime ore saranno decisive: il mercato infiamma i tifosi e potrebbe portare a una fumata bianca in vista di un’estate ricca di sorprese e novità emozionanti.

Il Milan continua a sognare in grande per allestire una rosa super competitiva. Spunta un nuovo dettaglio per la fascia sinistra: blitz da 10 milioni Saranno ore calde in casa rossonera per arrivare alla fumata bianca. Nuovo intreccio dal Belgio per il ds Tare pronto a regalare un nuovo terzino a Max Allegri: chiusura immediata a 10 milioni di euro. Milan, il sostituto di Theo: 10 milioni – Lapresse – calciomercato.it  NovitĂ interessanti per il nuovo sostituto di Theo Hernandez. Il terzino francese ha intrapreso una nuova avventura in Arabia Saudita sposando il progetto dell'Al-Hilal: nuova soluzione immediata per il futuro.