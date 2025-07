Gemellaggi una delegazione di Hangzhou ricevuta in Comune

Una delegazione di Hangzhou, città gemellata con Pisa, è stata ricevuta questa mattina a Palazzo Gambacorti, un’occasione speciale di scambio culturale e collaborazione. Guidati dal vice direttore Min Lyu, i rappresentanti cinesi hanno incontrato l’assessore Riccardo Buscemi e il presidente del Consiglio Bargagna, rafforzando così i legami tra le due comunità e aprendo nuove prospettive di cooperazione. Un incontro che suggella l’amicizia e la volontà di crescita condivisa.

Delegazione dalla città gemellata di Yangzhou ricevuta in Comune a Rimini - Questa mattina una delegazione proveniente dalla città gemellata di Yangzhou è stata ricevuta nella Sala della Giunta comunale. newsrimini.it scrive