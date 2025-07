Una palazzina al posto del ‘Totem’ Il privato farà otto appartamenti | E al Comune solo 315mila euro

Al posto del centro di aggregazione giovanile Totem di via degli Artigiani, nasce una nuova palazzina con otto appartamenti, trasformando un simbolo di comunità. Sebbene il Comune abbia stanziato solo 315mila euro, il privato investirà significativamente per realizzare questa operazione, che riqualifica un’area storica e risponde alle esigenze abitative del quartiere. Un progetto che unisce passato e futuro, promuovendo integrazione e sviluppo urbano.

Al posto del centro di aggregazione giovanile Totem di via degli Artigiani, 9, verrà realizzata una palazzina con otto appartamenti. Il vecchio edificio, destinato alla demolizione, oltre ad aver ospitato il centro d’aggregazione giovanile tra i primi a nascere in città, è stato sede di un dopo scuola e del quartiere Villa San Martino. Tanto che al tempo dell’alienazione del bene da parte del Comune, esplosero le polemiche da più parti: tra le prime a protestare furono le famiglie con la cinquantina di ragazzi frequentanti il Totem e non ultimi furono i consiglieri di quartiere che perdevano un presidio storico di Villa San Martino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una palazzina al posto del ‘Totem’. Il privato farà otto appartamenti: "E al Comune solo 315mila euro"

