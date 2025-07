La lunga estate calda di Rino

La lunga estate calda di Rino è appena iniziata: il ct visiterà i ritiri di Roma, Milan e Inter, assisterà a partite di Premier League e alla Supercoppa di Francia, tutto con un obiettivo chiaro. È il primo passo per costruire un gruppo solido e coeso in vista del debutto contro l’Estonia il 5 settembre, un cammino che promette emozioni e sfide avvincenti.

Il ct visiterà i ritiri di Roma, Milan e Inter, vedrà partite di Premier e la Supercoppa di Francia: obiettivo, iniziare a costruire un gruppo in vista del debutto contro l'Estonia il 5 settembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La lunga estate calda di Rino

In questa notizia si parla di: lunga - estate - calda - rino

La lunga estate di Rimini scalda i motori. Dagli Eiffel 65 a Simona Ventura, ospiti per oltre 250 eventi - La lunga estate di Rimini si prepara a scaldare i motori con oltre 250 eventi, tra ospiti come Eiffel 65 e Simona Ventura.

La lunga estate calda di Rino; Quando potrebbe esserci la rivincita tra Manchester City e Inter al Mondiale per Club?; Come guardare Dortmund-Monterrey: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN.

La lunga estate calda di Rino - Il ct visiterà i ritiri di Roma, Milan e Inter, vedrà partite di Premier e la Supercoppa di Francia: obiettivo, iniziare a costruire un gruppo in vista del debutto contro l'Estonia il 5 settembre ... gazzetta.it scrive

Più lunga, più calda e più estrema: il nuovo Meteo sconvolge l’Estate - Non si tratta soltanto di giornate più afose o di picchi di temperatura più elevati, ma di un vero cambiamento ... Segnala msn.com