In casa oltre un chilo di cocaina e quasi 3 mila euro in contanti | arrestati madre padre e figlio

Una scoperta sconvolgente scuote una tranquilla famiglia di Parma: in casa, i carabinieri hanno rinvenuto oltre un chilo di cocaina, quasi 3 mila euro in contanti e un materiale per il confezionamento. L’arresto di madre, padre e figlio ha acceso i riflettori su un presunto traffico illecito. Un episodio che mette in discussione la stabilità di una quotidianità apparentemente normale, lasciando aperte molte domande sulla loro reale attività .

Nell'abitazione in cui vivono il marito di 47 anni, residente a Parma, la moglie di 43 anni e il figlio di 22 i carabinieri hanno trovato oltre un chilo di cocaina, già suddiviso in più involucri, oltre al materiale per il confezionamento, quasi 3 mila euro in contanti e una carta di credito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

