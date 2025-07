Il progetto le macchine di successo e il lavoro per migliaia di persone Il legame tra fabbrica e territorio

il potenziale di un’idea innovativa: unire la passione per l’automobile con il radicamento nel territorio. La storia di Autobianchi a Desio è un racconto di successo, crescita e sfide, che testimonia come un grande progetto possa trasformare vite e comunità. È un esempio di come l’ingegno e la lavoro di squadra possano plasmare un futuro promettente, anche quando il destino mette alla prova le ambizioni. E così, tra sogni realizzati e sfide accettate, si traccia il percorso di un’epoca indimenticabile.

Una grande azienda, una opportunità di lavoro per migliaia di persone, un grande progetto. Poi la chiusura dello stabilimento e la fine di un sogno. È l'estrema sintesi della esperienza Autobianchi a Desio. Per molti versi esaltante, fino al lento declino. I primi passi nel 1955. All'inizio di quell'anno la creazione del marchio grazie all'iniziativa di Ferruccio Quintavalle (direttore generale della Bianchi), capace di fare cogliere l'opportunità strategica di una nuova azienda automobilistica alla Fiat e alla Pirelli. Tre azionisti, ognuno col proprio obiettivo e il proprio grande vantaggio. Semplice capire anche dove produrre le auto: a Desio, dove la Bianchi disponeva di una sua proprietà.

