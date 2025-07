Anziana truffata | lieto fine Scappano con oro e gioielli Ma la fuga finisce a Chieti

Una truffa ben orchestrata, un'anziana vittima e un finale a sorpresa. Dopo aver tentato di svignarsela con oro e gioielli, i truffatori sono stati catturati a Chieti con il loro bottino e tante bugie nel bagagliaio. Un triste copione che si ripete, ma questa volta la giustizia ha avuto l’ultima parola. La storia di un inganno che si conclude con una vittoria inaspettata per la solidarietà e la verità .

Alla fine li hanno presi, con il bagagliaio pieno di refurtiva e di bugie. Ma prima ci hanno provato ancora una volta, con il solito copione da commedia amara: il finto poliziotto al telefono, il finto avvocato alla porta e un’anziana signora (vera) che, terrorizzata all’idea che un familiare sia nei guai, consegna tutti i gioielli di una vita. Collane, bracciali, oro per un valore di circa 4mila euro. Il bottino, stavolta, non è durato a lungo. Mercoledì scorso, la truffa è andata in scena a Pesaro. Mentre una signora si presentava in questura per denunciare il raggiro appena subito, sui portali della polizia compariva un alert: un’auto giĂ segnalata per reati analoghi aveva appena varcato i confini cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it