Calci disservizi nella raccolta dei rifiuti | il Comune chiede spiegazioni a Geofor

Calci si trova ad affrontare una serie di disservizi nella raccolta dei rifiuti, con giri non completati e zone lasciate senza servizio. La situazione sta generando disagio tra i cittadini e mette in discussione l’efficienza del sistema di raccolta. L’amministrazione comunale chiede ora spiegazioni a Geofor, la società incaricata, per garantire un servizio affidabile e tempestivo, e ristabilire la normalità nel più breve tempo possibile.

Negli ultimi quindici giorni, nel comune di Calci, si sono concentrati ripetuti disservizi nella raccolta porta a porta dei rifiuti. In particolare, alcuni giri di raccolta non sono stati completati e alcune strade o civici sono stati lasciati senza servizio. Situazioni che l’amministrazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - calci - disservizi - rifiuti

Calci, disservizi nella raccolta dei rifiuti: il Comune chiede spiegazioni a Geofor - Si trova a dover affrontare con urgenza, chiedendo spiegazioni a Geofor, le cause di questi persistenti disservizi che, negli ultimi quindici giorni, hanno compromesso la normale gestione dei rifiuti nel territorio di Calci.

Calci, disservizi nella raccolta dei rifiuti: il Comune chiede spiegazioni a Geofor https://ift.tt/Dtzp3ld https://ift.tt/Jv62lUD Vai su X

?Avviso per gli utenti in merito alla trasformazione del servizio raccolta rifiuti: per segnalazione disservizi, richieste di informazioni relativi alla raccolta rifiuti. Si riportano di seguito i canali per contattare il gestore del servizio: Iren Ambiente Parma Srl nu Vai su Facebook

Calci, disservizi nella raccolta dei rifiuti: il Comune chiede spiegazioni a Geofor; Disservizi nella raccolta rifiuti a Calci, il Comune sollecita Geofor; Rignano, disservizi nella raccolta dei rifiuti: il sindaco Certosi scrive ad Alia e chiede interventi.

Disservizi nella raccolta rifiuti a Calci, il Comune sollecita Geofor - Calci, 10 luglio 2025 – "Da circa due settimane si registrano disservizi ripetuti nella raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio comunale di Calci. Si legge su msn.com

Nuova differenziata, tra disservizi e mancate comunicazioni - Altro nodo da sciogliere è quello relativo all’esposizione dei mastelli la domenica sera, per quanto riguarda negozi ed uffici che rimangono chiusi in quella giornata, specie se si tratta di frazioni ... Segnala civonline.it