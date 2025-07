Garnacho via dallo United Hojlund verso la Roma e Conceicao Il mercato delle big esplode

Il mercato entra nel vivo con grandi nomi e mosse sorprendenti: Garnacho torna nel mirino del Napoli, deciso a puntare sul suo talento per farlo crescere ulteriormente, mentre Hojlund si avvicina alla Roma e Conceição infiamma le trattative. Le big esplodono di opportunità e sfide, pronti a puntare sui giovani promettenti per consolidare il proprio futuro. Per il Napoli, l'obiettivo è chiaro: portare Garnacho in azione e farlo diventare il doppio di ciò che è oggi, sfidando i limiti e scrivendo nuove pagine di storia.

Il Napoli torna su Garnacho: "Lo vogliamo, diventerà il doppio più forte". Nella sua campagna di rafforzamento del fronte offensivo il Napoli torna su Alejandro Garnacho. "Garnacho ha velocità, estro e potenziale," ha dichiarato De Laurentiis al Mirror. "Ma non è solo per questo che lo vogliamo. Lo vogliamo perché è allo United. Portatelo via e diventerà il doppio di quello che è ora. C'è un difetto allo United che non riesco a spiegarmi". Per lui servono almeno 45 milioni. Roma, Gasp vuole Hojlund: Dovbyk saluta?. Gianpiero Gasperini ha le idee sempre più chiare per la sua Roma. Una tra queste riguarda l'attacco: il profilo di Artem Dovbyk non pare convincerlo del tutto e, per questo, avrebbe chiesto alla dirigenza giallorossa di lavorare sull'acquisto di un giocatore che conosce bene per averlo avuto all'Atalanta, Rasmuss Hojlund. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garnacho via dallo United, Hojlund verso la Roma e Conceicao... Il mercato delle big esplode

In questa notizia si parla di: garnacho - united - hojlund - roma

Hojlund “non abbastanza bene”, Maineo “Sloppy” e Garnacho “immaturo” … ma il capo del Man United Amorim è “davvero felice” con l’attaccante - In un momento di valutazioni critiche, Roy Keane ha preso le difese di Rasmus Hojlund, Kobbie Maineo e Alejandro Garnacho, evidenziando le sfide che affrontano nel Manchester United.

Garnacho via dallo United, Hojlund verso la Roma e Conceicao... Il mercato delle big esplode; È Napoli-Atalanta per Lucca, Rios in stand by per Roma; Premier League, il Man United cala il tris a Leicester: in gol Hojlund, Garnacho e Bruno Fernandes.

Hojlund piace alla Roma, se esce lo United va su Vlahovic... - La Romaè in trattative con il Manchester United per Rasmus Højlund e con Brighton per Evan Ferguson L’AS Roma ha avviato trattative con il Manchester United per cercare ... Segnala tuttojuve.com

Hojlund alla Roma, colpaccio di Massara: Gasp non ci crede ancora I Ultimo nodo da sciogliere: decide zio DAN - Hojlund è stato sondato anche dalle due milanesi che hanno poi virato su altri profili, con i nerazzurri che hanno messo sotto contratto Bonny e i rossoneri che sembrano intenzionati a chiudere per ... Da jmania.it