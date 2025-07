Lenergy Pisa Bs riparte e vince

L’energia torna protagonista a Pisa BS, dove la squadra si rilancia con grinta e determinazione, portando a casa una vittoria emozionante. Tra i volti noti come Bernardeschi e Datinha, e nuovi talenti pronti a stupire, il team di Marrucci dimostra che la passione può fare la differenza. La sfida tra Lenergy Pisa BS e Happy Car Sambenedettese BS si accende, promettendo un campionato ricco di emozioni e sorprese. Restate con noi per vivere ogni momento di questa avvincente stagione.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Armadori, Fazzini, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. All.: Marrucci. Happy Car Sambenedettese BS: Battini, Paulinho, Bokinha, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Giordani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo - L'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer pronto per affrontare il suo primo test stagionale alla Genova Beach Soccer Cup.

Lenergy Pisa Bs riparte e vince; Coppa Italia Under 20. La Lenergy Pisa BS è semifinale: sconfitto il Terracina; Serie A Beach Soccer. Vince ancora il Lenergy Pisa BS: sconfitto il We Beach Catania.

Euro Winners Cup: Lenergy Pisa Beach Soccer vince il girone - la Nazione - Terzo successo per il Lenergy Pisa BS, nell’ultima giornata del girone G di Euro Winners Cup. Si legge su lanazione.it

Lenergy Pisa Beach Soccer, è semifinale di Coppa U20 - A San Benedetto del Tronto vince ancora l’Under 20 del Lenergy Pisa BS, che debutta con successo in Coppa Italia contro Terracina BSC con il risultato di 8- Scrive pisatoday.it