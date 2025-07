Corte dei conti Fiera nel mirino | Azzeramento quote del Comune ci sono stati sprechi di denaro?

La recente attenzione della Corte dei Conti su ModenaFiere solleva un nuovo fronte di approfondimento e responsabilità. Dopo le inchieste su Seta e AMo, ora si apre il capitolo sulla gestione finanziaria di questa importante realtà modenese. Solo attraverso una trasparenza totale e un’attenta analisi dei fatti sarà possibile fare chiarezza e ripristinare la fiducia dei cittadini. La situazione richiede risposte concrete e una rigorosa verifica delle responsabilità.

Non solo scandali su aMo e inchieste sulla governance di Seta. Per il Comune ora si apre un altro fronte: ModenaFiere. La sezione di controllo della Corte dei Conti ha deciso di trasmettere gli atti dell’attività di monitoraggio alla Procura regionale della magistratura contabile, aprendo formalmente un’istruttoria sull’ipotesi di danno erariale. Dopo Seta, anche nel caso di ModenaFiere la Corte ha indagato numeri, azioni e risultati di bilancio – tutti negativi – della partecipata comunale durante il secondo mandato Muzzarelli. Alla fine del 2022 il patrimonio netto risultava in negativo per circa 889 mila euro, con perdite complessive di oltre 2 milioni di euro dal 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it