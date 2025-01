Lettera43.it - Vasco Rossi, il post da Los Angeles: «Incendio sopra la mia abitazione»

Leggi su Lettera43.it

Non c’è pace per Los, dove gli incendi continuano a devastare l’area boschiva attorno alla città. Sebbene i vigili del fuoco abbiano contenuto quasi del tutto il Palisades e l’Eaton Fire, i due roghi principali, la stampa americana ha riportato la notizia di fiamme in altre due zone: le une nei pressi del lago artificiale Castaic a nord e le altre nel quartiere di Bel-Air. Fra le abitazioni a rischio anche quella cheaveva comprato qualche anno fa sulle colline di Hollywood, proprio a nord di LA. «Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia pm americana Marina con scritto di non venire», ha raccontato il rocker di Zocca su Instagram, pubblicando anche un video delle fiamme. «Rimango sbalordito, quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato unall’interno del Griffit Park propriol’» Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da(@e ilsugli incendi di Los: «Qui la paura è tanta»(Getty Images).