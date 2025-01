Ilrestodelcarlino.it - Vaccarini si prende la nomina a vice sindaco

Il piccolo terremoto politico dovuto alle dimissioni di Alessandro Belluzzi, per un nuovo incarico in Regione, hanno visto ieri la sindaca Franca Foronchire come suol’assessore Federico, già assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione. Ala prima cittadina ha anche assegnato poi anche la delega al personale, fino ad ora di sua competenza, e dunquediventa sempre più un pilastro dell’attuale amministrazione comunale di centro-sinistra. "Dopo l’ingresso di Elisabetta Bartolucci nella squadra di governo come Assessore al Turismo e con tutte le altre deleghe che avevo affidato ad Alessandro Belluzzi, hoto l’Assessorecome mio– spiega la Sindaca Foronchi – e ho deciso inoltre di assegnargli anche la delega al personale. Ora che la ridefinizione di ruoli e incarichi di giunta è completa, continuiamo il nostro lavoro al servizio della città sempre con grande passione e impegno.