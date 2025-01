Un po’ sopra le righe ma non pericolosi | così il Tar scagiona gli attivisti di Extinction Rebellion

Leggi su Open.online

«Solo un comportamento al didelle». Con queste parole, il Tar del Lazio ha annullato il foglio di via obbligatorio imposto dalla questura di Torino a quattrodi, che a gennaio dello scorso anno hanno impugnato il foglio di via obbligatorio imposto dalla questura di Torino. La protesta contestata risale a dicembre 2023, quando glihanno partecipato a una manifestazione non autorizzata durante l’Aerospace and Defence Meeting, un congresso in corso all’Oval del Lingotto di Torino. Quel giorno si erano calati dal tetto del padiglione per esporre due striscioni con la scritta: «Qui si finanzia guerra e crisi climatica». Per la polizia, quel gesto era valso loro l’etichetta di «persone socialmente pericolose». La misura del foglio di via obbligatorio, che impedisce a un individuo di tornare nel comune dal quale è stato allontanato, è generalmente utilizzata nei confronti di soggetti considerati una minaccia per la sicurezza pubblica.