Una micro casa a prezzo folle ma fuori dalla porta c’è la famiglia reale | un uomo ha trovato il suo regno a Londra

Nel cuore di Londra, una micro casa a prezzo da sogno o da follia? Cesar Mendez ha trovato il suo regno in soli 11,7 metri quadrati, pagando una cifra che molti considererebbero astronomica. Questa piccola gemma, un ex sgabuzzino nel prestigioso Kensington, rappresenta per lui un vero e proprio affare. Ma cosa spinge qualcuno a investire in uno spazio così ridotto? Scopriamolo insieme.

Pagare 1.400 sterline al mese, circa 1.600 euro, per vivere in uno spazio di appena 11,7 metri quadrati può sembrare una follia (lo è). Eppure, per Cesar Mendez, 47 anni, si tratta di un’opportunitĂ imperdibile. Il suo microappartamento, un ex sgabuzzino per bidelli nel quartiere esclusivo di Kensington a Londra, vale circa 250.000 sterline ed è attualmente in vendita al prezzo di 230.000 sterline. Per il diretto interessato, un affarone. L’immobile si trova a pochi passi da icone londinesi come il Natural History Museum e Hyde Park, e non è raro avvistare membri della famiglia reale, compreso il re Carlo III, scortati da moto della polizia. 🔗 Leggi su Cultweb.it