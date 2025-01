Lanazione.it - Tavarnuzze, screening oncologici per il tumore al seno

Firenze, 24 gennaio 2025 – Prosegue fino al 21 febbraio il servizio dimammografico partito a metà gennaio con una Unità Mobile dell’Ispro con sosta a-Impruneta presso il parcheggio di Via Bruno Buozzi. Dal 25 febbraio al 5 maggio 2025, il mezzo si sposterà nel Comune di San Casciano Val di Pesa presso il parcheggio del Piazzale Aldo Moro. Le donne residenti a– Impruneta che sono state invitate a aderire allosono 3100 e sono in età compresa tra i 45 e i 74 anni. Nella lettera è riportato un appuntamento prefissato con invito a fare la mammografia diper la prevenzione deldella mammella. Saranno 3200, invece, le donne residenti a San Casciano, sempre in età compresa tra i 45 e i 74 anni, che riceveranno la lettera di invito. Oltre a loro saranno invitate a aderire alloanche le donne residenti di Greve in Chianti in età compresa tra i 45 e i 50 anni per le quali la scadenza è annuale.