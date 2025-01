Ilrestodelcarlino.it - Sempre più alta l’età delle mamme: "Un parto su cinque con over 40"

Circa il 20 per centonascite è coperto dalle40 nel nostro territorio. A fare il quadro è il dottor Mauro Pelagalli, a capo del dipartimento Materno-Infantile di Macerata e Civitanova (e primario dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia del capoluogo di provincia). "Invecchia la popolazione e ancheavanza – spiega il dottore – ma sta venendo meno una nozione: avere il ciclo mestruale non significa per forza di cose fertilità. Subentra la difficoltà ad avere una buona fertilizzazione degli ovociti a 42-43 anni. Va evidenziata una cosa importante però: chi è al terzo figlio a quest’età ha un tasso di fertilità maggiore rispetto a chi prova a fare il primo. Perché l’organismo è già predisposto, biologicamente già testato. Si tratta di "armonia" della fertilità.