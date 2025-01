Ilrestodelcarlino.it - Rubati oltre 300mila euro di medicinali: maxi furto ad Ancona

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 gennaio 2025 –nella notte tra giovedì e venerdì al Servizio Farmaceutico per la distribuzione dipresso l'ex Crass di. I ladri hanno sottratto prodotti per un valore di, introducendosi nella struttura tramite una grata di ferro di una finestra, recisa con una grossa cesoia. Sul posto, dopo il, sono intervenuti nella mattinata i carabinieri del Nas per i rilievi, contattati dai vertici della ditta dopo la segnalazione lanciata loro dai dipendenti. Nella notte l’allarme dello stabile non è scattato. Michele Gentili, responsabile del servizio farmaceutico di, ha raccontato così sul: “Ce ne siamo accorti stamattina all'entrata al lavoro - le sue parole - abbiamo notato la grata divelta e abbiamo subito chiamato le forze dell'ordine.