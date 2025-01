Risparmio gestito | raccolta di 134 miliardi a dicembre positivo l' anno con 301 miliardi

Quotidiano.net - Risparmio gestito: raccolta di 13,4 miliardi a dicembre, positivo l'anno con 30,1 miliardi

Il mercato delregistra aunadi 13,4di euro con l'che èper 30,1. I dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni mostrano poi sul mese un patrimoniodi 2.499dai 2.504di novembre. L'ufficio studi dell'associazione ha stimato in -0,7% l'effetto performance del mese sulle masse nel complesso e in -0,4% sui soli fondi aperti. I fondi aperti hattratto 4,43di euro di capitali. Nel dettaglio, i fondi obbligazionari hregistrato afflussi per 3,19di euro, mentre gli azionari deflussi per 392 milioni di euro. Positiva per 1,78di euro ladei fondi monetari. Infine, sul fronte delle gestioni di portafoglio, lapreliminare diè stata di 8,28di euro nel complesso, di cui 7,14di euro afferenti alle gestioni istituzionali e 1,14di euro a quelle retail.