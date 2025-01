Udine20.it - Riccardo Muti domenica 20 luglio 2025 a Villa Manin

È uno dei Direttori d’Orchestra più importanti di tutti i tempi, la sua direzione musicale è stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala, il 1° gennaioha diretto per la settima volta il concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna (un record assoluto):è un’autentica icona musicale apprezzata e amata in tutto il mondo.Vengono annunciati oggi quattro suoi concerti evento in quattro affascinanti luoghi della penisola italiana:dirigerà i 130 elementi dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’unica data in programma nell’intero Nordest si terrà20a Codroipo (UD), organizzata da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con l’ERPAC FVG, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.