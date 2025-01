Quotidiano.net - Quelle immersioni nei laghi ghiacciati. È un Tirolo da brividi

Nuotare in un lago freddissimo quando le temperature dell’acqua sono intorno allo zero? I più coraggiosi ci possono provare, ad esempio, nell’Hechtsee. Il lago più grande del Kufsteinerland colpisce per la sua posizione idilliaca nel cuore delle Alpi di Brandenberg ed è una vera chicca da insider, soprattutto in inverno. Oltre al paesaggio innevato, che rende la passeggiata invernale così particolare, si incontrano regolarmente bagnanti irriducibili che frequentano il lago tutto l’anno. Ad esempio il tirolese Horst Karrer, che anche in inverno nuota ogni giorno nell’Hechtsee ghiacciato rompendo il ghiaccio con una zappa. Gli imitatori coraggiosi troveranno il loro posto per nuotare nella neve e nel ghiaccio lungo le sponde del lago. Proprio sulla riva si trova la Seearena Hechtsee, dove dopo un bagno nel ghiaccio ci si può riscaldare con una bevanda calda.