Lanazione.it - Picchiato con una spranga dal rapinatore, il racconto choc del benzinaio: “Voleva i soldi, adesso vivo nel terrore”

Pistoia, 24 gennaio 2025 – Minacciato con un coltello e preso a bastonate in testa con una: ha subito una grave aggressione durante una tentata rapina Marco Giusti, il gestore del distributore di benzina Ip di via Falcone e Borsellino, a Quarrata, mercoledì 22 gennaio sera. Il fatto è avvenuto al momento della chiusura del distributore poco prima delle 19:30, quando un uomo incappucciato, arrivato a piedi, gli si è avvicinato e lo ha preso ate sulla porta dello shop, pretendendo l’incasso della giornata che tra l’altro, come ammette lo stesso Giusti, sarebbe stata una cifra esigua perché la maggior parte della clientela paga ormai con bancomat o carta. Il gestore ha cercato comunque di schivare i colpi, arrivando nei pressi delle pompe di benzina, ma l’azione violenta del malintenzionato è proseguita.