Ilrestodelcarlino.it - Paura in Sala Borsa, lancia computer dalla balconata: arrestato

Bologna, 24 gennaio 2025 – Getta undella, poi distrugge un carrello ei pezzi contro l’addetta alle pulizie: l’uomo, che nel primo pomeriggio di oggi ha seminato il caos nella biblioteca di piazza Nettuno, è statopolizia. Si tratta di un nigeriano di 46 anni che, alle 14 circa è stato fermato all’interno della. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze: prima hato unappartenente alla bibliotecadel secondo piano della, distruggendolo. Non solo. Ha poi rotto il carrello utilizzato per il trasporto degli oggetti per la pulizia e si è messo a tirare i pezzi del carrello contro l’addetta alle pulizie che era in servizio in quel momento. Ha opposto anche resistenza agli operatori di polizia, che sono intervenuti per cercare di calmarlo.