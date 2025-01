Terzotemponapoli.com - Orlando: “Napoli-Juve sarà una gran bella partita. La Juve quando affronta le squadre forti è organizzata”

A Tmw Radio, durante ‘Maracanà’, è intervenuto l’ex calciatore Massimo. Queste le sue parole:Ha commentato la Roma ieri. Che ne pensa del ko in Olanda?“Sono rimasto deluso, perchè la Roma non l’ha giocata. Ha fatto unadi attesa nel primo tempo, meglio nel secondo togliendo Dovbyk e inserendo Soulé. Poco reattiva la Roma, dovevi vincere a tutti i costi e non mi è piaciuto l’atteggiamento remissivo. E’ una squadra che non è ancora guarita e per me ormai è questa. Non credo abbia grossi margini di miglioramento e non credo che dal mercato arriverannodi cose”.Milan, si parla di Gimenez in attacco:“E’ un ottimo giocatore, sono 2-3 che lo seguo. E’ un giocatore completo, vede la porta, è fisico. Morata è stato una delusione, è quasi una bocciatura”.Dove possiamo arrivare in Champions con le italiane?“Fino in fondo.