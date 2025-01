Spettacolo.periodicodaily.com - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Programmazione di Febbraio 2025

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

L’si prepara a unstraordinariamente vivace, animato da una serie di proposte entusiasmanti. Tra le tante iniziative, il talento di ANTONIO REZZA e IVAN TALARICO, insieme al quartetto GABRIELE MARCIANO 4et. Non mancherà BIG! PREMIO FRANCESCO DI GIACOMO, un evento di grande spessore.dial Teatro Eduardo De Filippo,, sotto la Direzionestica di Tosca, al Teatro Eduardo De Filippo in Viale Antonino di San Giuliano 782 – Roma, ecco che il mese disi apre con una serie di eventi imperdibili presso il laboratorio di alta formazionestica e hub culturale diretto da Tosca. Scopriamo lache anima il mese dial Teatro Eduardo De Filippo, un punto di riferimento per la scenastica romana.