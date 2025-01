Lortica.it - Nuovo look per piazzetta Edo Gori e Giardini Porcinai: lavori in corso per una città più accogliente

Questa mattina l’assessore Alessandro Casi ha incontrato i commercianti della zona e i tecnici dell’impresa per definire il piano deiper la nuova pavimentazione in pietra dellaEdo, situata tra i bastioni di Santo Spirito. “Abbiamo deciso di procedere con un intervento unico per accelerare i tempi e ridurre i disagi, garantendo comunque l’accesso alle attività commerciali presenti nella piazza,” ha dichiarato l’assessore.Nel frattempo, avanzano rapidamente anche inei. Sono già stati posati i nuovi cordoli in corten sul lato est per delimitare i vialetti dalle aiuole, con interventi insulla zona lato stazione e sui vialetti rinnovati. “Puntiamo a consegnare questi spazi completamente riqualificati in tempi brevi: entro fine marzo laEdo, mentre isaranno pronti entro maggio,” ha concluso l’assessore Casi.