"Nuovo codice, già sospese due patenti"

Due sospensioni brevi della patente. Le ha già applicate in virtù delle nuove norme la polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Il dato è emerso l’altra sera durante l’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale, suldella strada nella sala consiliare del municipio. A fare gli onori di casa il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore comunale alla Sicurezza Alessandra Aiello, quindi sono seguiti gli interventi di Mauro Sorbi, ex presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto e dell’ispettore Paolo Facci, responsabile dell’ufficio verbali che l’anno scorso ha gestito circa 13.000 pratiche. "Quello di San Giovanni – ha detto Sorbi – è uno dei pochi Comuni che si è interessato, con iniziative pubbliche, aldella strada.