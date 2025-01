Quotidiano.net - Neonata rapita a Cosenza, scarcerato il marito di Rosa Vespa. “Pensavo fosse mia figlia”

, 24 gennaio 2025 - Moses Omogo Chidiebere, l'uomo accusato, insieme alla moglie, di aver rapito unadalla clinica 'Sacro Cuore' di, è stato. Lo ha deciso il gip, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, nel carcere di. Ascoltati dal gip Claudia Pingitore, alla presenza del pm Antonio Bruno Tridico e dei difensori, gli avvocati Gianluca Garritano e Teresa Gallucci, i due hanno risposto alle domande e fornito la propria versione dei fatti. In particolare, la donna si è assunta ogni responsabilità dell’accaduto, mente ilha ribadito di essere all’oscuro di tutto e di essere stato convinto, fino all’arrivo della polizia, che il figlio rapitosuo. L’interrogatorio dei due, indagati per sequestro di persona, è durato circa tre ore.ha risposto per oltre un’ora alle domande del giudice, ma su molti aspetti non ha saputo dare alcuna spiegazione delle motivazioni del rapimento.