Napoli Pillon | Squadra a immagine di Conte

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il tecnico Giuseppe. Il tecnico ha parlato die dei temi legati al. Di seguito le sue parole.: “Non fare le coppe europee è un vantaggio”Così il tecnico: “Si vede il lavoro che ha fatto, dal punto di vista caratteriale e tecnico, è unaa sua, ora faranno qualche acquisto e bisogna dire che non fare le coppe europee è un vantaggio. So come lavora, so che prepara benissimo la, specialmente verso aprile sarà un vantaggio enorme. Calciatori snti? Io faccio andare via chi non ha stimoli o non ha le motivazioni giuste. Kvara avrà avuto i suoi motivi per andare via e credo che ancheabbia preferito non trattenerlo“.Sul confronto tra i due allenatori die JuventusAncora: “è andato sicuramente al di là delle aspettative, mentre per quel che riguarda Thiago Motta bisogna dire che lui ha più possesso palla, poche verticalizzazioni, preferisco sicuramente Antonio“.