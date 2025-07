Dazi Schlein | Il governo faccia ogni sforzo sventare una guerra commerciale

Elly Schlein denuncia l’effetto destabilizzante dell’incertezza sulle relazioni commerciali, sottolineando come le scelte unilaterali degli Stati Uniti possano compromettere la stabilità globale. La segretaria del PD invita il governo italiano a fare ogni sforzo per evitare una guerra commerciale, affinché il nostro Paese possa proteggere gli interessi delle imprese e dei cittadini. È ora di agire con chiarezza e responsabilità per preservare la crescita e la stabilità economica.

ROMA – “Più ancora della tariffa, il danno lo fa l’incertezza. E questo signore che oggi governa gli Stati Uniti è un signore che via tweet si permette di generare, da quando si è insediato, otto mesi di incertezza”. E’ quanto ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo al Forum Industria del Pd. Sono giorni “in cui queste questioni sono di fortissima attualità nonostante il governo cerchi in ogni modo di coprirle. Avete letto tutti che Trump avrebbe annunciato che arriverà una lettera sui dazi anche per l’Ue. Bisogna sventare una guerra commerciale che il nostro paese pagherebbe più cara di altri”, ha aggiunto la segretaria. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dazi, Schlein: “Il governo faccia ogni sforzo, sventare una guerra commerciale”

