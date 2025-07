Allerta meteo per temporali arancione e gialla | ecco le regioni coinvolte

L’Italia si prepara a un’ondata di maltempo: allerta arancione e gialla per temporali intensi, coinvolgendo diverse regioni. Un nucleo perturbato proveniente dalle Baleari si muove verso il nostro Paese, portando possibili fenomeni rilevanti. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le precauzioni necessarie. Per conoscere le zone interessate e saper come comportarsi, continuate a seguirci — la sicurezza è sempre la priorità.

Roma, 12 luglio 2025 – L’ Italia torna nel mirino dei temporali: è in arrivo un peggioramento delle condizioni meteo che potrebbe portare anche fenomeni rilevanti. Un nucleo perturbato proveniente dalle isole Baleari, nel corso della giornata di domenica, si sposterà dai settori tirrenici centro-settentrionali verso il Nordest, determinando una fase di maltempo, in particolare sui settori centro-orientali del Nord e sui settori occidentali delle regioni centrali peninsulari. Rischio criticità idrogeologiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta meteo per temporali (arancione e gialla): ecco le regioni coinvolte

