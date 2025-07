Equitazione | la Germania del dressage vince a Falsterbo e si prende la Nations Cup 2025

La Nations Cup 2025 di dressage si è conclusa con un trionfo tedesco a Falsterbo, in Svezia, dove una squadra d’élite ha dimostrato tutta la propria eleganza e precisione. Con performance impeccabili e un entusiasmo contagioso, la Germania ha conquistato non solo la vittoria di tappa, ma anche il titolo finale, confermando il suo ruolo di leader nel panorama internazionale. La passione per l’equitazione continua a sorprendere, lasciando tutti ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro.

La Nations Cup 2025 di dressage si è ufficialmente conclusa sul campo di gara di Falsterbo, in Svezia. L'ultima tappa del massimo circuito internazionale ha visto competere in un panorama ridotto solo poche squadre. A prendersi la vittoria di tappa e anche il successo nella competizione è stata la Germania: il trio tedesco formato da Tessa Frank (Lavalletta – 67.087 %), Evelyn Eger (Tabledance 3 – 67.391 %) e Svenja Kämper-Meyer (Amanyara M Frh – 69.609 %) ha messo insieme lo score di 204.087 %. Punteggio inavvicinabile per la line up dei Paesi Bassi, secondi a 197.978 %, e per i padroni di casa della Svezia, alla fine terzi a 197.

