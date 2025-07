Fabio Caressa e Bendetta Parodi? L' anniversario di nozze finisce malissimo

Un episodio divertente e un po' imbarazzante tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi, che hanno confessato di aver dimenticato il loro 26° anniversario di nozze. Tra risate e scuse sui social, il siparietto si conclude con una sorpresa inattesa: un intoppo che ha messo alla prova la loro complicità. La celebrazione si trasforma così in un ricordo da raccontare, ricordando che anche nelle relazioni più solide, un pizzico di leggerezza fa bene a tutti.

Siparietto tra Fabio Caressa e Benedetta Parodi: i due hanno rivelato ai loro fan di essersi dimenticati la data del loro anniversario di nozze, l'11 luglio. Quest’anno, in particolare, hanno festeggiato ben 26 anni insieme. "Non ci smentiamo mai", hanno scherzato sui social. "Ci ha scritto la nostra cara amica Caterina Varvello: 'Amici miei, buon anniversario'. Noi, invece, ce n’eravamo completamente dimenticati - ha raccontato la Parodi in un video pubblicato nelle sue storie su Instagram -. La cosa divertente è che proprio stamattina ho chiesto a mia figlia se fosse effettivamente l'11 luglio, mentre controllavo la scadenza del latte". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it