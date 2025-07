Almasri Giuliano Ferrara | La scorciatoia di uno scandalo ridicolo un fatto gravissimo

Almasri, Giuliano Ferrara smaschera la scorciatoia di uno scandalo insensato, rivelando come si nasconda un fatto gravissimo sotto la superficie di polemiche strumentali. Le accuse al ministro Nordio sul caso Almasri appaiono, secondo il giornalista, come un tentativo orchestrato di sabotare la riforma della giustizia, alimentato da chi ha interesse a destabilizzare il governo. Il vero obiettivo? Demolire le riforme per mantenere lo status quo, a discapito della verità e della giustizia.

Le accuse al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri? Solo un modo per sabotare la riforma della giustizia: ne è convinto Giuliano Ferrara, che ne parla sul Foglio. Da giorni, il Guardasigilli ha il dito delle opposizioni puntato addosso per la vicenda del generale libico arrestato in Italia e poi rimpatriato. Secondo il giornalista, dietro a tutto il caos generato negli ultimi mesi ci sarebbe solo l'intenzione del governo di salvaguardare la sicurezza del Paese: "Se il generale libico Almasri fosse stato arrestato e trattenuto a disposizione della giustizia italiana e internazionale, oggi avremmo un fronte di belligeranza ai nostri confini e saremmo entrati in un circolo vizioso spettacolare pensando di avere compiuto un atto virtuoso”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Almasri, Giuliano Ferrara: "La scorciatoia di uno scandalo ridicolo, un fatto gravissimo"

In questa notizia si parla di: almasri - giuliano - ferrara - scorciatoia

Il caso Nordio? È ridicolo e gravissimo; Giuliano Ferrara smonta il caso Nordio: Critiche ridicole, tentano di sabotare la riforma della giustizia.

Giorgia Meloni indagata per il caso Almasri: “Non mi manderanno a ... - L’ira di Meloni indagata per il caso Almasri: "Atto gravissimo, non mi manderanno a casa con una scorciatoia giudiziaria". Lo riporta blitzquotidiano.it

Piantedosi: “Almasri espulso perché pericoloso” - la Repubblica - E quando il ministero della Giustizia stava valutando la possibilità tecnica di riarrestarlo, era già in volo. Da repubblica.it