Fantastici 4 | Gli Inizi ecco i nuovi poster ed i dettagli sui primi 30 minuti del film

Preparati a scoprire i segreti dei Fantastici 4 con i nuovi poster esclusivi e i dettagli sui primi 30 minuti di questa attesa avventura! Durante un evento stampa, sono stati svelati sorprendenti frammenti della pellicola e immagini inedite dei protagonisti, raffigurati in prodotti innovativi come i "Guanti Mirage" e il "Dopobarba Hot". Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa rivoluzionaria rinascita Marvel: il futuro è già qui.

Durante un evento stampa sono stati proiettati i primi 30 minuti della pellicola e nel frattempo sono stati pubblicati 4 nuovi poster inediti de Fantastici 4: Gli Inizi I Marvel Studios hanno pubblicato alcuni nuovi poster dei personaggi basati sui prodotti per Fantastici 4: Gli Inizi di tutti e quattro i membri del team che pubblicizzano vari articoli come i "Guanti Mirage" (Donna Invisibile) e il "Dopobarba Hot" (Torcia Umana). Ieri, durante un evento stampa a Londra, sono stati proiettati 30 minuti del reboot dell'MCU e ora abbiamo alcuni dettagli in più su ciò che è stato mostrato. Sappiamo già che vengono menzionati i cattivi Puppet Master, Mad Thinker, Diablo, Red Ghost e Wizard (non siamo sicuri che appaiano effettivamente), e ora è stato riferito che vedremo i . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fantastici 4: Gli Inizi, ecco i nuovi poster ed i dettagli sui primi 30 minuti del film

In questa notizia si parla di: fantastici - inizi - poster - minuti

I Fantastici 4: Gli Inizi, i Funko Pop! del film confermano l'apparizione del figlio di Sue e Reed - I Fantastici 4: Gli Inizi promette emozioni e sorprese, e le recenti immagini dei Funko Pop! lo confermano.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi conquista il pubblico brasiliano con 30 minuti in anteprima! Scopri cosa dicono i fan e cosa ci aspetta nel nuovo film Marvel! #IFantasticiQuattroGliInizi #MCU Vai su Facebook

Fantastici 4: Gli Inizi, ecco i nuovi poster ed i dettagli sui primi 30 minuti del film; Fantastici 4: Gli Inizi, la descrizione dei primi 30 minuti! Tutte le anticipazioni; I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i protagonisti usano i loro poteri in questi character poster internazionali.

Fantastici 4: Gli Inizi, la descrizione dei primi 30 minuti! Tutte le anticipazioni - cosa succede nei primi 30 minuti di Fantastici 4: Gli Inizi, prossimo film MCU in arrivo dal 23 luglio. Secondo cinema.everyeye.it

Fantastici 4: Gli Inizi, svelato in quale universo parallelo è ambientato il film MCU! - Scoprite come si chiama l'universo alternativo in cui avranno luogo gli eventi del nuovo film Marvel, Fantastici 4: Gli Inizi. Segnala cinema.everyeye.it