Stop all' Alta velocità nella tratta Roma-Firenze per un incendio | ritardi fino a 90 minuti

Interruzioni e ritardi mettono in stand-by la tratta Roma-Firenze: un incendio importante ha causato la sospensione della circolazione tra Roma Tiburtina e Settebagni. Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dalle 14 per domare l’incendio, provocando disagi fino a 90 minuti per treni Alta Velocità , InterCity e Regionali. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e alternative di viaggio.

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un " importante incendio che sta interessando la zona". Lo rende noto Rfi. È in corso, dalle 14, l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre e un'autobotte. Come comunica Trenitalia, i treni Alta Velocità , Intercity e Regionali possono subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Stop all'Alta velocità nella tratta Roma-Firenze per un incendio: ritardi fino a 90 minuti

