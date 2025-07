Innocence anticipazioni 13 luglio | Ela si concede a Ilker ma lui la respinge subito dopo

Non perdete l’appuntamento con Innocence, la coinvolgente soap turca che conquista il cuore degli spettatori italiani. Domani, Ela si abbandona al sentimento e si concede a Ilker, solo per essere respinta repentinamente. Cosa ci riserverà il prossimo episodio? Restate con noi per scoprire le emozioni e i colpi di scena di questa avvincente storia d’amore e segreti.

Innocence è la dizi turca che Canale 5 manda in onda nei weekend. Nella puntata di domani, Ela si lascia trasportare dalle emozioni e vive un momento intenso con Ilker, ma il suo sogno d'amore si infrange bruscamente. Domenica 13 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 14:30, e in streaming su Mediaset Infinity. La serie va in onda il sabato e la domenica ed è incentrata su Bahar, una madre separata con due figli, la cui vita viene sconvolta quando scopre la relazione clandestina della figlia diciannovenne Ela con?lker Ilgaz, un uomo di 35 anni, nonché capo del padre della ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Innocence anticipazioni 13 luglio: Ela si concede a Ilker, ma lui la respinge subito dopo

In questa notizia si parla di: innocence - luglio - ilker - anticipazioni

Innocence, le anticipazioni del 12 e 13 luglio - Preparati a vivere emozioni travolgenti con Innocence, la nuova serie turca che arriva su Canale 5 durante l’estate! Sabato e domenica 12 e 13 luglio, alle 14.

Bahar scopre la relazione tra Ilker ed Ela, che poi scompare nel nulla: anticipazioni #Innocence 12 e 13 luglio Vai su X

Su Canale 5 è in arrivo la nuova serie turca Innocence. Ecco le primissime anticipazioni: Bahar scopre la relazione tra Ilker ed Ela, che poi scompare nel nulla… Vai su Facebook

Innocence, anticipazioni seconda puntata 13 luglio: Ela contro Ilker; Innocence anticipazioni 13 luglio: Ela si concede a Ilker, ma lui la respinge subito dopo; “Innocence” le trame del 19 e 20 luglio 2025.

Innocence anticipazioni 13 luglio: Ela si concede a Ilker, ma lui la respinge subito dopo - Domenica 13 luglio nuovo appuntamento con Innocence, titolo originale Masumiyet, la soap turca che ci terrà compagnia per 40 puntate su Canale 5 alle 14:30, e in streaming su Mediaset Infinity. Scrive msn.com

Innocence: Anticipazioni della Prima Puntata in onda oggi su Canale5 - Al via oggi, sabato 12 luglio 2025, Innocence, la nuova soap opera turca di Canale 5 che ci terrà compagnia nei weekend estivi. Lo riporta msn.com